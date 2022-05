Gisele Bündchen conta sobre os desafios do começo da carreira em documentário para Fashion TV - Foto: Divulgação

Publicado 12/05/2022 13:40 | Atualizado 12/05/2022 13:42

Rio - Gisele Bündchen relembrou os desafios do início de sua carreira internacional ao gravar um depoimento para o documentário "Top Models: Um Conto de Fadas Brasileiro", que estreia dia 17 de maio no canal Fashion TV.

"Estava em Londres, fiz 42 castings e peguei um desfile, do Alexander McQueen porque ele não precisava da minha foto, só precisava que eu caminhasse com um sapato deste tamanho", afirmou, reproduzindo o tamanho de um salto muito alto com as mãos.

Na época, sua presença na passarela foi extremamente marcante, o que fez com que a modelo fosse convidada para posar na capa da Vogue norte-americana. "Não tinha modelos novas na capa, só supermodelos. Eu estar marcando essa época foi muito importante para a minha carreira. Eu fui a marca daquele tempo.", contou Gisele.

Atualmente, Bündchen está aposentada das passarelas, mas tem se dedicado ao ativismo pelo meio ambiente. Ela se tornou embaixadora de marcas que reforçam a importância da defesa da Amazônia, além de produzir o documentário "Solo Fértil", que retrata a relevância da preservação ambiental para o bem estar social.