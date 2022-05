Sabrina Sato - Repordução/GNT

Publicado 12/05/2022 13:06 | Atualizado 12/05/2022 15:21

Rio - Nesta quarta-feira (11), durante a apresentação do programa Saia Justa, na GNT, Sabrina Sato bateu um papo sobre relacionamentos com a convidada do dia, a cantora Luisa Sonza, e deu algumas dicas para superar paixões.

"Eu já sofri de chorar. É uma droga. E aí como eu vou sair? A melhor coisa é cachaça e outra sentada", brincou Sabrina. "Sair, amigas, trabalho, ocupar sua mente", completou.

A apresentadora falou sobre a dificuldade de se superar relacionamentos e destacou que sofreu muito após rompimento com Dhomini, que conheceu no "Big Brother 3". "É muito difícil curar paixão. Devia ter uma droga pra isso", declarou ela. "Até meus 32, eu chorava muito. Pelo Dhomini, eu quase morri. Comprei passagem, fui embora atrás dele. Chorava por ele em todos os lugares", revelou em seguida.

A convidada Luisa Sonza também refletiu sobre a forma que lida com a vida amorosa e comentou que tem o costume de se apaixonar por todos os seus relacionamentos e não os esquecer.

"Eu nunca superei nenhum dos meus relacionamentos. Da primeira pessoa que fiquei até hoje, ainda estou apaixonada por todas as pessoas. Tem um que eu odeio, mas não é o que vocês estão pensando. Não sei se eu não supero, ou se supero e mudo", contou Sonza.