Últimos momentos do cantor Aleksandro com a filha mais nova, MayaReprodução / Instagram

Publicado 12/05/2022 10:47

Rio - Tatiele Toro continua compartilhando lembranças do marido Aleksandro, que morreu durante um acidente de ônibus no último sábado (7), em suas redes sociais. Na manhã desta quinta-feira (12), a viúva publicou registros dos últimos momentos do cantor com a filha mais nova, Maya.

No vídeo publicado por Tatiele nos stories do Instagram, Aleksandro aparece sentado com a filha em um pequeno trator aparador de grama. "Vamos, Maya. Vamos! Eita", brinca o cantor com a menina sorridente. Na legenda do post, a viúva fez uma promessa: "Um dos últimos momentos de vocês! Como você dizia, seu grude! Vou eternizar você na memória dela para sempre", disse.

Em publicações anteriores, Tatiele mostrou cliques ao lado de Aleksandro e lamentou: "Você saiu sexta e não voltou... Tantos planos... Tantos sonhos e eu te esperando". A empresária também postou uma foto do cantor junto aos filhos e escreveu: "E enquanto eu respirar vou me lembrar de você".