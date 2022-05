Marina Liberato, filha de Gugu Liberato, nega estar brigada com o irmão, João Augusto - Reprodução Internet

Marina Liberato, filha de Gugu Liberato, nega estar brigada com o irmão, João AugustoReprodução Internet

Publicado 12/05/2022 08:49

Rio - Marina Liberato, de 18 anos, filha de Gugu Liberato, abriu uma caixa de perguntas no Instagram para responder questionamentos dos fãs. A jovem foi questionada por um seguidor se mantém uma boa relação com o o irmão, João Augusto Liberato, de 20.

fotogaleria

A jovem, que também tem uma irmã gêmea, Sofia, foi questionada se "era verdade que ela e o irmão estavam brigados". "Mentira! Temos uma relação muito boa!", respondeu Marina, confirmando que tudo está em paz mesmo após a briga pela herança do pai.

A filha de Gugu também esclareceu que ela e o irmão não moram juntos nos Estados Unidos. "Ele está morando perto da faculdade dele!", afirmou.

Entenda

O apresentador Gugu Liberato morreu aos 60 anos, em 2019, após sofrer uma queda em casa, nos Estados Unidos. A tragédia causou um "racha" na família e Marina e João Augusto chegaram até a parar de seguir nas redes sociais. Sofia ficou neutra e continuou seguindo os dois irmãos.

A briga entre João e Marina ganhou força depois que as gêmeas fizeram um vídeo reclamando da tia, Aparecida Liberato, irmã e inventariante de Gugu. É ela quem controla o dinheiro que as adolescentes recebem. Elas disseram que ganham um valor baixo comparado ao irmão e à avó, Dona Maria do Céu.

Aparecida Liberato também não teria autorizado um aumento na mesada que as gêmeas recebem. Atualmente, elas ganham 500 dólares, cerca de R$ 2,6 mil. As adolescentes queria receber 2,5 mil dólares; o equivalente a cerca de R$ 12,9 mil na cotação atual.

Além disso, João Augusto e as gêmeas estiveram em lados diferentes na divisão dos bens de Gugu. O apresentador deixou uma fortuna estimada em R$ 1 bilhão. Em seu testamento, ele estipulou que 75% dos bens ficassem para os filhos - 25% para cada um - e que os outros 25% fossem divididos entre os cinco sobrinhos - 5% para cada um. Rose Miriam, mãe dos filhos do apresentador, foi deixada de fora do testamento. As meninas defendem a mãe. João Augusto ficou ao lado da tia, inventariante do patrimônio do apresentador.