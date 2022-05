Gretchen relembra agressões de ex-marido - Reprodução

Gretchen relembra agressões de ex-maridoReprodução

Publicado 13/05/2022 11:27 | Atualizado 13/05/2022 11:49

Rio - A cantora Gretchen, de 62 anos, falou em entrevista a rádio Metropolitana FM sobre as agressões que sofria de um ex-marido. A artista preferiu não citar nomes, mas afirmou que tem ajudado mulheres que assim como ela já passaram por episódios de violência doméstica.

"Eu ajudo muitas mulheres com esse assunto. Violência doméstica não acontece só em lugares pobres, nos lugares simples. A violência doméstica acontece em qualquer lugar, com artista, gente rica. Todos os lugares e, hoje em dia, acontece mesmo", disse a rainha do rebolado.

A cantora contou que o ex em questão costumava implicar com a forma como ela se vestia e a "escoltava" até a faculdade. "Não é que era machista, na verdade, ele era sociopata. Tinha que ser do jeito que ele queria, com a roupa que ele queria, não podia sair de casa de jeito nenhum. Quando ia para a faculdade, eu tinha uma escolta que me levava e buscava. Era desse jeito", revelou.

"Isso é uma doença. Depois que eu apanhava, ele ajoelhava, pedia desculpas e até dizia que iria morrer. Eu pensava: 'Então morre, por favor'", disparou.

Atualmente, Gretchen é casada com Esdras de Souza. Ela contou que decidiu deixar o marido fora das tarefas domésticas por conta de "seu lado mulher", herdado da educação materna. "Meu lado mulher que eu não abro mão mesmo. Primeiro, que eu fui criada por uma mãe submissa, que sempre fazia tudo para o meu pai. Ela acordava meia-noite para pôr a comida dele quente. Então, a gente aprendeu assim de ele levantar de manhã e o café da manhã já estar na mesa. Ele quer pegar o prato para lavar a louça e eu: 'De jeito nenhum. Vai tocar o seu saxofone. Vai fazer os seus arranjos, que quem cuida da casa sou eu'. Isso é uma coisa minha. Quando ele sai do banho, a roupa dele já está na cama. É um jeito meu e das minhas irmãs porque fomos criadas assim", afirmou a cantora.



Gretchen já foi casada 18 vezes. O primeiro casamento foi com Chrystian, da dupla com Ralf; depois ela se casou com o delegado Silva Neto, pai de Thammy; com o empresário Décio Nascimento, com o empresário Paulo Sérgio Aversani, com Aguinaldo Cruz Rosa, com César Zago, com o engenheiro Afonso Costa Jr.

Ela também ficou noiva do empresário Marcio Bueno, se casou com o cabeleireiro Cláudio Alves de Faria, com então segurança do apresentador Ratinho, Giuliano Cezimbra; com o apresentador Tony Abia, com Gutto Guittar, ex-guitarrista da banda Mel; com Demmis Miranda, com Silvio Alves, com o personal trainer Alexandry Mangueira, com o pecuarista Túlio Sotto Mayor, com o empresário português Carlos Marques e finalmente com Esdras de Souza.