Juju Salimeni fala sobre os calos que herdou dos treinos pesados - Reprodução / Instagram

Publicado 13/05/2022 11:10 | Atualizado 13/05/2022 11:12

Rio - Juju Salimeni comprovou todo o esforço que dedica aos treinos durante uma conversa com fãs no Instagram. Em uma publicação nos stories, a apresentadora mostrou os calos que tem na mão, por conta dos anos de musculação pesada.

"Você tem calos nas mãos por causa de treinos? Se tem, como cuida?", quis saber um seguidor. "Tenho vários! Não cuido, sempre estiveram aí e vão continuar, muda nada para mim", disse com tranquilidade.

Em publicações anteriores, a musa fitness demonstrou sempre ter sido bastante vaidosa, após revelar que colocou sua primeira protese de silicone aos 18 anos. Ao ser questionada se já chegou a mudar o tamanho do silicone, Juju admitiu que sim. "Coloquei 300 ml quando tinha 18 anos e troquei para 580 com 30 anos", contou a modelo que atualmente, está com 35 anos.