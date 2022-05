Camilla de Lucas - Reprodução/Instagram

Publicado 13/05/2022 12:36 | Atualizado 13/05/2022 13:46

Rio - A ex-BBB Camilla de Lucas publicou em seus stories, nesta quinta-feira, um registro do seu dia curtindo um passeio de lancha com os amigos em Fernando de Noronha, nordeste do país. Nos vídeos, ela explicou que estava indo comemorar o aniversário de um colega que conheceu na viagem. "Olha o velho da lancha", brincou ela.

Mas não é sempre que a influencer aparece em cenários de luxo. Apesar do sucesso pós-reality, Camilla sempre gosta de relembrar sua origem e todo seu trabalho como "blogueirinha real" que a levou ao "BBB". Recentemente a influencer levou o amigo, e também ex-BBB, João Luiz Pedrosa, para conhecer seu antigo bairro Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e aproveitaram para passar pelo comércio popular do local.

"As blogueiras fazendo compra na Prada e eu indo no camelô com o João kkkk", escreveu a vice-campeã do BBB21.