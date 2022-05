Rodrigo Faro e Vera Viel celebram 25 anos desde que se conheceram - Reprodução/Instagram

Rodrigo Faro e Vera Viel celebram 25 anos desde que se conheceramReprodução/Instagram

Publicado 13/05/2022 16:27 | Atualizado 13/05/2022 16:30

Rio - Rodrigo Faro e sua esposa, Vera Viel, surgiram em clima de romance nas redes sociais, nesta sexta-feira (13), ao comemorar 25 anos desde que se conheceram. O casal trocou declarações apaixonadas no Instagram e resgataram fotos especiais do relacionamento, que incluem o dia em que o apresentador da 'Hora do Faro' e a ex-modelo oficializaram o namoro.

"Esse foi o dia em que eu fui até Vinhedo para pedir a mão dela em namoro… Hoje, completamos 25 anos de muito amor, cumplicidade, parceria, respeito e uma família linda e abençoada", começou Rodrigo na legenda de postagem no Instagram. "E o mais legal: ainda nos amamos demais e estamos prontos para ficarmos juntos até o fim e pra sempre! Te amo", completou o comunicador.

Em seu perfil, Vera compartilhou fotos que vão desde o início do relacionamento até os dias atuais, em que o casal posa com as três filhas, Clara, Maria e Helena. "Hoje, faz 25 anos que nos conhecemos. 13/05/97. Deus escreveu a nossa história de AMOR", escreveu a famosa.

