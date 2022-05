Otaviano Costa e Flávia Alessandra posam com as filhas - Reprodução Instagram

Publicado 13/05/2022 20:46

Rio - Otaviano Costa começou o fim de semana em clima de festa ao completar 49 anos, nesta sexta-feira (13). Nas redes sociais, o apresentador ganhou homenagens da família, a começar de Flávia Alessandra, sua esposa, que reuniu diversos momentos com o amado em um vídeo divertido que publicou no Instagram.

"Eu só conheço um Otaviano na minha vida… Porque ele é único! Feliz aniversário, my love", escreveu a atriz, na legenda da publicação. Fãs do casal aproveitaram o momento pra desejar os parabéns ao apresentador nos comentários da postagem: "Casal mais lindo do mundo. Parabéns, Otaviano. Que seu novo ciclo seja repleto de coisas boas", declarou uma seguidora. "Feliz aniversário pra ele repleto de muita saúde, paz e felicidade", comentou mais uma internauta.

Otaviano também recebeu uma declaração emocionante de sua enteada, Giulia Costa, que compartilhou uma sequência de fotos em que aparece com o padrasto em momentos inusitados. "Pro maior fã de Star Wars, maior pianista desse mundo e o melhor parceiro que minha mãe poderia me dar, te desejo tudo que você mais ama: desejo limão espremido, ketchup, viagens em família, noites viradas de videogame... Que você continue sendo esse cara astral, divertido, família e amigo. Obrigada por sempre me apoiar e me incentivar. Eu te amo infinito, MOP. Feliz dia, queria ta ai reclamando do seu grude e comemorando com você, mas o coração aquece de saber que o motivo é maior", disse a filha de Flávia Alessandra.

