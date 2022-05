Rodrigo Simas - Reprodução

Rodrigo SimasReprodução

Publicado 13/05/2022 15:46

Rio - Rodrigo Simas é mais um dos atores a deixar o elenco fixo da TV Globo. Após 10 anos na emissora, o artista anunciou, nesta sexta-feira (13), o fim de seu contrato com a emissora carioca, mas prometeu que a despedida se trata de um "até logo". Em postagem no Instagram, o galã relembrou sua trajetória por diferentes programas do canal ao resgatar fotos das atrações em que participou.

"Em 10 anos, foram 8 novelas, 2 'Dança dos Famosos', 'Saltibum', participações, muito aprendizado, erros, broncas, amizades, família, fãs, torcidas, carinho, amor… Sou muito grato pela minha caminhada todos esses anos na TV Globo. Obrigado! Isso não é um adeus, mas sim um 'até logo'. Muito feliz e realizado de poder voar e desejar outros caminhos. Momento que me encontro buscando entender que tipo de artista quero ser", escreveu o namorado de Agatha Moreira na legenda da publicação.

Rodrigo completou o texto destacando que não encerrou de vez sua relação com o Grupo Globo. Em abril, o ator terminou de gravar "As Aventuras de José e Durval", série que marca sua estreia em uma produção original do Globoplay. Na trama prevista para estrear no final deste ano, o artista contracena com seu irmão Felipe Simas para dar vida à dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó.

Um dos papéis que deu grande destaque para o ator na Globo foi em "Malhação", no ano de 2012, quando interpretou Bruno. Desde então, Simas já esteve em "Além do Horizonte", "Boogie Oogie" e, mais recentemente, em "Salve-Se Quem Puder". Em 2021, o artista foi vice-campeão da "Super Dança dos Famosos", ao lado de Nathália Ramos.