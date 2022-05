Giovanna Ewbank - Reprodução/Instagram

Publicado 13/05/2022 18:33

Rio - Giovanna Ewbank dedicou-se para preparar o look desta sexta-feira 13. A apresentadora compartilhou em sue Instagram um vídeo em que aparece usando um vestido azul-hortênsia em crochê, com vários recortes vazados. O modelo é da grife americana Dion Lee e custa R$ 9,3 mil.

"Diz aí, qual o meu nome?", brincou Ewbank, que no registro arrematou o look com uma maquiagem diferenciada, com um gatinho normal e no côncavo.