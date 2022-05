Viviane Araújo comemora primeiro aniversário de casamento com Guilherme Militão - Reprodução/Instagram

Rio - Viviane Araújo usou suas redes sociais, nesta sexta-feira (13), para comemorar seu primeiro aniversário de casamento com Guilherme Militão. Em postagem no Instagram, a atriz compartilhou uma sequência de fotos tiradas no dia em que selou a união com o empresário em cerimônia civil e ainda se declarou para o amado, com quem espera seu primeiro filho.

"Um ano hoje que falamos o nosso 'sim' no civil, mas esse sim eu já tinha falado pra mim mesma no primeiro dia em que te beijei, meu amor! E, a cada dia que passa da minha vida, eu tenho mais e mais a convicção que esse foi o 'sim' que transformou a minha vida!", começou a rainha de bateria do Salgueiro, na legenda da publicação.

Em seguida, Vivi rasgou elogios para o marido e completou o texto de forma emocionante ao falar de sua primeira gravidez: "Amor, você é o melhor marido, melhor amigo, melhor companheiro, e eu a mais afortunada das mulheres. Você me faz feliz em tudo e, em cada dia desse ano que compartilhamos juntos, você me fez sentir a mulher mais amada, respeitada e admirada desse mundo e ainda me deu o melhor de todos os meus presentes, o nosso Joaquim! Que nosso amor dure pra eternidade, com as bençãos de Deus! Te amo", escreveu ela, que está no quinto mês de gestação.

Juntos desde 2019, Viviane e Guilherme se casaram no civil em maio do ano passado, no Rio de Janeiro. Em setembro, o casal celebrou a união com uma cerimônia religiosa realizada em casa de festas na Zona Oeste do Rio. A festa reuniu amigos e familiares do casal e ainda contou com a presença de famosos como Gretchen, David Brazil e Milton Cunha.