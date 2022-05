MC Loma está grávida de 4 meses - Reprodução / Instagram

Publicado 27/05/2022 21:39

Rio - Grávida de uma menina, MC Loma desabafou sobre uma situação desagradável que tem enfrentando em sua primeira gestação. Nos Stories do Instagram, a cantora de 19 anos revelou que não gosta de que estranhos toquem sua barriga sem permissão.

"Uma coisa que me deixa extremamente desconfortável, que eu fico toda sem graça, eu até travo... É quando pessoas que não me conhecem já vêm tocando na minha barriga. Não peguem... Eu fico pra morrer, toda travada. Gente sem noção. Isso me deixa extremamente desconfortável. Fico sem cara para não falar com a pessoa, porque eu fico com medo de magoar a pessoa e ela me achar arrogante. Para mim, é uma invasão", declarou a funkeira.

Em seguida, a artista ainda relembrou um episódio recente, quando uma mulher tocou sua barriga: "Fiquei sem reação na hora, com vontade de chorar, muito triste", disse ela, que está no quinto mês de gestação.

MC Loma descobriu a gravidez em janeiro deste ano e veio a público com a novidade no mês seguinte. Desde então, a cantora tem registrado vários momentos especiais nas redes sociais e também precisou rebater críticas por não revelar o nome do pai da criança. Mais recentemente, a funkeira revelou que está esperando uma menina, que se chamará Melanie.