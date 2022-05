Thaís Braz explicou indireta lançada no Twitter - Reprodução/Instagram

Publicado 28/05/2022 13:39

Rio - Thaís Braz ficou incomodada com as especulações em torno de uma indireta publicada neste sábado (28). Internautas acreditaram que o desapontamento descrito pela ex-BBB em um tweet seria com seu namorado, Guilherme Napolitano. Os rumos não agradaram a dentista que se manifestou.

fotogaleria "Nem todo mundo tem a mesma consideração que nós temos", escreveu. Com a repercussão, a ex-BBB se explicou. "O mundo não gira em torno do meu relacionamento! Eu não posso postar uma merda de uma frase que já vem me infernizar!!!!! Caceta!!! Falei isso porque me decepcionei com uma prima que estava falando mais de mim!!! Porr*!!!! Abre a mente!!!!", afirmou.

O desabafo de Thaís Braz seguiu. "SACO!!!! O ano é 2022 e você não pode postar o que quer no seu próprio Twitter! O mundo não gira em torno de homem só não! Acorda gente!!! Porr*", disse. "Antes eu vivia postando frases dos Los Hermanos, minha banda nacional preferida. Rock melancólico e apaixonante! Mas deixei até de postar porque essas porra acha que tudo é indireta! Tomar no c* mesmo!", completou.

SACO!!!! O ano é 2022 e vc não pode postar o que quer no seu próprio Twitter! O mundo não gira em torno de homem só não! Acorda gente!!! Porraaaaaa https://t.co/TVJmaBABqH — Thais Braz (@thaisbraz) May 28, 2022