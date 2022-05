Maria Lina falou sobre perda do filho com Whindersson Nunes - Reprodução/Instagram

Publicado 28/05/2022 11:47

Rio - Prestes a completar um ano da morte do filho, Maria Lina desabafou com os seguidores sobre a data que se aproxima. João Miguel, fruto do relacionamento da influenciadora com Whindersson Nunes, nasceu prematuro e acabou falecendo no dia 31 de maio de 2021.

fotogaleria "Eu passei uma semana estressante, mas muito feliz, eu não estava triste pensando nisso, mas hoje eu voltei da academia meio pensativa, pensando em como vai ser, porque quando bate essa data, de um ano, é muito difícil, os sete dias e o primeiro ano é muito difícil, mas sei que os próximos serão mais tranquilos. A vida é de altos e baixos, e eu acredito que domingo vai ser um dia difícil, e eu optei por ficar sozinha. Eu vim para Blumenau e minha família não vem para cá, eu quero passar por isso sozinha, sentir isso sozinha, quero que seja um dia só meu e do meu filho", contou.

Recentemente, Maria Lina revelou que voltou a usar as roupas do período gestacional. "Nos últimos tempos, venho 'desenterrando' algumas roupas que usava grávida. Por algum tempo essas roupas não passavam nem pelos meus olhos pq me faltava coragem. Esse vestido usei uma única vez, e ele e todos os outros tem um significado especial pra mim. Feliz de poder ressignificar as pequenas coisas", disse.