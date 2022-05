Sabrina Sato exaltou momentos com a filha, Zoe - Reprodução/Instagram

Publicado 28/05/2022 11:10

Rio - Sabrina Sato usou o Instagram neste sábado (28) para mostrar aos seguidores o que mais gosta de fazer ao chegar do trabalho. A apresentadora, que estreou no 'GNT', contou que prioriza dar atenção à filha, Zoe, de 3 anos, fruto do relacionamento com Duda Nagle."Quando chego do trabalho, a primeira coisa que faço é querer ver minha filha e brincar com ela. Momento alegria do dia", exaltou.