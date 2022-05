João Guilherme teria trocado beijos com Bianca Andrade - Reprodução/Instagram

João Guilherme teria trocado beijos com Bianca AndradeReprodução/Instagram

Publicado 28/05/2022 09:29 | Atualizado 28/05/2022 09:29

Rio - Após o perfil de fofoca 'Gossip do Dia' revelar uma suposta troca de beijos entre João Guilherme e Bianca Andrade, o ator decidiu se manifestar sobre as mensagens de ódio que recebeu devido a repercussão da notícia entre os internautas.

fotogaleria "VOCÊS DA INTERNET ATACAM A APARÊNCIA DE TODO MUNDO, O TEMPO INTEIRO. 'Ele é feio' ou 'não sei o que veem nele', entre outros... tipo (?) 2022 mano, esse assunto já foi abordado diversas vezes e parece que ninguém sabe ler. TE MANCA. Parem", escreveu. "E toda vez as mesmas frases postadas por vocês kkk, forçando meme até umas horas. Tu não precisa entender como a mágica acontece, é só aceitar ou se achar ruim morde as costas que passa", acrescentou.

Bianca Andrade também usou as redes sociais para comentar os boatos envolvendo sua vida amorosa. "Bom depois de tudo que li hoje eu só quero deixar claro uma coisa: Sim eu sou mãe, tenho 27 anos, dona de empresa e é por isso que quando me dá vontade de dar uns beijinhos eu vou lá e dou. Trabalho igual uma doida pra ter a liberdade de fazer o que me diverte. É isso, neneins", disse.