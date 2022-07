Fã invade palco em show de Luísa Sonza - Reprodução / Twitter

Publicado 14/07/2022 13:13 | Atualizado 14/07/2022 13:13

Rio - Luísa Sonza teve o palco invadido por uma fã durante sua apresentação no Festival de Expocrato, realizado no estado do Ceará, na noite de terça-feira. Os seguranças da cantora logo interviram, impedindo que a jovem se aproximasse da artista. Entretanto, a própria Luísa permitiu que ela permanecesse no palco.

Em vídeo, a cantora intervém pela jovem, fazendo sinal para que os seguranças se afastem e gritando para ela chegue mais perto e dance com os demais. Imediatamente, a fã se aproxima e começa a dançar junto a ela e sua equipe de bailarinos.

Nas redes sociais, a invasão dividiu a opinião do público de Luísa. "Isso é muito perigoso para todo mundo. Para a Luísa, para os seguranças e inclusive para você, caso decida invadir um palco. Também é desrespeitoso, e nem todo mundo é boazinha como a Luísa", alertou um usuário. "A Luísa tentou amenizar a situação e chamou a guria para dançar, mas que falta de respeito, hein?", alfinetou outra. "Luísa foi gente boa", afirmou um internauta.

