Publicado 14/07/2022 14:50

Rio - Tony Ramos, de 73 anos, opinou sobre a presença dos influenciadores digitais em produções audiovisuais, apesar de não terem o registro para trabalharem como atores (DRT), em entrevista ao 'Papo de Novela', do Gshow. Com 60 anos de carreira, o ator fez uma grande reflexão sobre o tema. Ele disse que todos são 'bem-vindos à sua profissão', no entanto, fez algumas ressalvas.

"Você pode ser um bom mestre de obras, mas não pode de repente entrar no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) como engenheiro, acredito eu, sem ter uma qualificação de que passou pelos bancos acadêmicos, etc. Eu não estou dizendo que só uma universidade forma um ator, em absoluto. Um ator pode estar me ouvindo agora e não teve tempo ou chance de mostrar ser esse ator (...). Portanto, isso não inviabiliza o talento que está escondido, mas ele vai ter que seguir certas normas, porque senão você não moraliza essa relação", comentou o veterano da TV.

"Então todo mundo é bem-vindo à minha profissão. Agora, aquele que vê uma cena de novela e fala: 'Isso aí é mole, vou lá, decoro e mando bala!'. Eu falo: 'Então está convidado, vamos lá!' (risos). Não é bem isso. Você tem que ter humildade suficiente para não se colocar no pedestal do mundo", completou.

A polêmica em torno do assunto começou com a escalação de Jade Picon para 'Travessia', nova novela das 21h, que substituirá 'Pantanal'. Quando o nome da influenciadora começou a ser especulado, alguns atores e atrizes usaram as redes sociais para lamentar o fato de Jade não ser atriz e ter conseguido o papel. Após a confirmação de que Jade realmente estaria no elenco da trama, o Sindicato dos Artistas confirmou concedeu uma autorização especial para que a ex-BBB possa trabalhar apenas nesta novela.