Ex-BBB Daniel Saullo mostrou o momento em que foi arrastado pelo carroReprodução/Instagram

Publicado 14/07/2022 15:31

Rio - O ex-BBB Daniel Saullo preocupou os seguidores, nesta quinta-feira, ao revelar que sofreu um acidente de carro. Em postagem no Instagram, o empresário compartilhou o vídeo do momento em que tirava o carro da garagem, mas se distraiu com um objeto do lado de fora e acabou sendo arrastado pelo veículo que continuou em movimento de ré.

"Meu dia começou assim! Que susto… Um segundo de distração e o carro quase passa por cima de mim! Parei para pegar um rolo de arame e me esqueci de engatar o carro e puxar o freio de mão… Que loucura! Que lerdeza e falta de atenção", declarou o esposo de Mariana Felício, com quem está junto desde que os dois se conheceram no "BBB 6".

Em seguida, o ex-brother contou o desfecho da situação, revelando que não sofreu ferimentos graves: "Pra minha sorte, ninguém passava atrás e consegui levantar a tempo de frear o carro antes que ele batesse em outro carro que estava parado ali na esquina. Sofri alguns arranhões e o carro arrebentou a porta", relatou Daniel.

Mariana foi uma das primeiras pessoas a registrar o alívio nos comentários do post feito pelo marido: "Quase me mata do coração, graça a Deus, você tá bem", disse a ex-sister. "Que bom que está bem! E você foi rápido, hein! Teve um ótimo reflexo!", ressaltou uma seguidora. "Ainda bem que você é power nas provas e deu tudo certo", celebrou outro internauta.

