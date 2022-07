Drauzio Varella confessa uso de maconha e sugere reeducação sobre drogas para crianças - Reprodução/YouTube

Publicado 14/07/2022 16:31

Rio - Drauzio Varella deu sua opinião sobre o uso da maconha durante entrevista ao podcast "Podpah", na última quarta-feira. Sincero, o médico de 79 anos admitiu já ter usado cigarros de cannabis e revelou que discorda da maneira como o assunto é abordado com crianças.

"Vejo as pessoas falando para crianças: ‘Droga mata, você vai morrer’. Isso é mentira. Já viram alguém fumar um baseado e morrer de fome? Não existe isso. Aliás, se por fumar um baseado você pudesse morrer, acho que aqui não tinha ninguém vivo. Não estaria aqui, também, eu", disparou o escritor, que arrancou gargalhadas dos apresentadores com a confissão.

Em seguida, Drauzio sugeriu outra forma de ensinar crianças sobre o uso de entorpecentes: "Você mente para a criança quando diz que as drogas matam. Que drogas? As drogas são completamente diferentes umas das outras. Maconha não mata. Tem que ensinar a criança dizendo assim: ‘Droga é bom’. Se não desse prazer, ninguém usava. Para que você jogaria fumaça no pulmão ou cheiraria pó se não tivesse prazer?", questionou.

No entanto, o médico esclareceu que, mesmo assim, é importante destacar os efeitos negativos das drogas em crianças: "Uma coisa é você ter 32 anos e fumar maconha. Outra coisa é um menino de 12, porque isso vai interferir na formação do sistema nervoso central. Isso pode ser um problema que ele vai carregar para o resto da vida. Então não podemos ser permissivos desse jeito", defendeu.

