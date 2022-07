Paolla Oliveira, Lázaro Ramos e mais famosos prestigiam pré-estreia de filme em São Paulo

Rio - Paolla Oliveira e Lázaro Ramos estiveram na pré-estreia do filme 'Papai é Pop', estrelado por eles, no cinema do Shopping Iguatemi, em São Paulo, na noite desta segunda-feira. Na ocasião, a atriz usou um vestido nude coladinho e com bordados nos seios, que deixava seu corpão escultural em evidência. Já o marido de Taís Araújo esbanjou estilo ao usar um conjunto de calça e casaco amarelo. Outros artistas do elenco do longa, que estreia no dia 11 de agosto, também marcaram presença no local como Thiago Justino, Elisa Lucinda e Dadá Coelho. Entre os convidados da première estavam: Manoel Soares, Larissa Tomasia, Viegas, Adriana Colin e Wagner Santistebam.

