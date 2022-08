Ludmilla e Brunna Gonçalves - Reprodução do Instagram

Ludmilla e Brunna GonçalvesReprodução do Instagram

Publicado 02/08/2022 08:41

Rio - Casada há dois anos com Ludmilla, Brunna Gonçalves explicou o motivo da cantora não usar aliança durante um bate-papo com os fãs através do Instagram Stories, nesta segunda-feira. A bailarina disse que a mulher não consegue usar anéis por muito tempo e que não vê nenhum problema nisso.

"Ludmilla só usa anel para sair, e mesmo assim no meio da noite ela arranca tudo. Ela não consegue ficar com nenhum anel. E para mim, sinceramente, usar aliança não é o mais importante num relacionamento", destacou Brunna, que contou o que é mais importante em uma relação: "Respeito, confiança, diálogo e cumplicidade".

A ex-BBB também falou para os fãs que se emociona sempre que ouve a música 'Maldivas', que Ludmilla fez em homenagem à ela. "Essa música me traz muita lembrança boa! E ver que o público a recebeu tão bem e do jeito que ela merece me deixa muito feliz. Maldivas está furando uma bolha que vocês não têm noção. Ver um pagode cantado por uma mulher preta, que conta a história de um casal lésbico, ir tão longe numa sociedade que é tão preconceituosa me deixa orgulhosa demais", afirmou.