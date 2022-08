Filha de Juliano Cazarré tem alta do hospital após passar por cirurgia no coração - Reprodução/Instagram

Filha de Juliano Cazarré tem alta do hospital após passar por cirurgia no coraçãoReprodução/Instagram

Publicado 01/08/2022 21:54

São Paulo - Nesta segunda-feira (01), Maria Guilhermina, filha de Juliano Cazarré, Alcides em "Pantanal", e Letícia Cazarré, teve alta do hospital. Ela estava internada desde 21 de junho, quando nasceu. Depois que chegou ao mundo, a bebê passou por uma delicada cirurgia cardíaca.

fotogaleria

"Hora da alta. Vamos continuar em São Paulo, mas fora do hospital", escreveu Letícia, na noite desta segunda-feira (1), nas redes sociais.

A filha do ator nasceu com uma cardiopatia rara, chamada Anomalia de Ebstein. Ela é quarta filha do casal, irmã de Vicente, de 11 anos, Inácio, de 9, Gaspar, de 2 anos, e de Maria Madalena, de 1 ano.