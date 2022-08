Rafa Kalimann - Reprodução/Instagram

Publicado 01/08/2022 18:30

Rio - Rafa Kalimann foi a vice-campeã do 'BBB 20' se tornando uma das personagens mais marcantes da edição. A influenciadora ficou conhecida principalmente pela sua briga com Flayslane. E em meio a todas as suas atitudes dentro do reality, só uma ela mudaria: seu megahair.

Uma seguidora questionou a ex-BBB, neste domingo (31), sobre o que ela faria diferente caso entrasse novamente no "Big Brother Brasil". Muito espirituosa, a apresentadora respondeu: "A técnica do meu mega hair".