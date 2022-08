Thiago Gagliasso deixa briga de lado e defende filhos de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank de ataque racista - Montagem / Instagram / Beatriz Damy / AgNews

Thiago Gagliasso deixa briga de lado e defende filhos de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank de ataque racistaMontagem / Instagram / Beatriz Damy / AgNews

Publicado 01/08/2022 15:05 | Atualizado 01/08/2022 15:10

Rio - O irmão de Bruno Gagliasso, Thiago Gagliasso, usou as redes sociais para se pronunciar após Giovanna Ewbank defender os filhos, Titi e Bless, de um ataque racista em Portugal , no último sábado. Em vídeo publicado no Instagram, o ator de 33 anos fugiu da briga política que tem com o irmão mais velho para defender os sobrinhos e apoiar a atitude da apresentadora.

"Estou passando aqui para me solidarizar com meu irmão, dar muita força para a família, independente de qualquer coisa, de política ideológica, a gente é irmão, somos uma família e pode ter certeza que também dói aqui dentro", declarou, neste domingo. Vale lembrar que ele e Bruno já trocaram farpas nas redes sociais desde que Thiago passou a apoiar publicamente o presidente Jair Bolsonaro (PL).

Mesmo sem manter contato próximo com Bruno, o ator contou que encontrou os sobrinhos recentemente: "Eu tive há pouco tempo com esses moleques, tanto a Titi quanto o Bless, duas crianças maravilhosas, que pelo menos a gente consegue manter distantes dessa briga, desse momento conturbado que a gente vem passando. Papai do céu lá de cima sabe das coisas", continuou.

"Quero parabenizar a minha cunhada pela atitude que ela teve. Eu, certamente, teria feito muito pior porque eu não imagino a raiva e o ódio que deve ter passado no coração dela", disse Thiago, elogiando a atitude de Giovanna, que esbravejou com a mulher que atacou seus filhos , enquanto Bruno chamava a polícia. A suspeita de deferir comentários racistas contra os filhos dos artistas chegou a ser detida, mas já foi liberada após a situação que aconteceu em um restaurante na Costa da Caparica, em Portugal.

Na legenda da postagem, Thiago completou: "Independente de qualquer coisa, faço questão de dar muita força ao meu irmão e sua família pelo episódio lamentável que sofreram. Pode ter certeza que não importa nossas divergências ideológicas em um momento como esse só peço a Deus que os fortaleça, parabenizo a Gio que, visivelmente abalada e sem acreditar no que estava vivendo, defendeu seus filhos como uma mãe exemplar. Muita força!"

Relembre o caso

Os filhos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso foram alvos de comentários racistas enquanto estavam em um restaurante neste sábado (30). Na ocasião, Bruno chamou a polícia. Indignada, a apresentadora discutiu e bateu na mulher que ofendeu as crianças e a chamou de "racista nojenta".

Após a repercussão do ocorrido, a Trigo Casa de Comunicação emitiu um comunicado sobre o ataque racista. "Confirmamos, conforme vídeos que já circulam no Brasil, que Giovanna reagiu e enfrentou à mulher, enquanto Bruno Gagliasso, seu marido, chamou a polícia. A mulher foi levada escoltada e presa. Informamos ainda que Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank prestarão queixa contra a racista formalmente na delegacia portuguesa".

Após ser detida, a mulher suspeita de deferir comentários racistas contra os filhos dos artistas, foi liberada, neste sábado (30), na Costa da Caparica, em Portugal. As informações são do portal português 'Público'. Segundo a publicação, a mulher estava sob efeito de álcool durante a detenção e também teria insultado os agentes da Guarda Nacional Republicana (GNR), responsáveis pela ocorrência. Não foi informado se a suspeita pagou alguma fiança. As testemunhas do caso ainda serão ouvidas.

Confira o vídeo de Thiago: