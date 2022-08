Rapper 6ix9ine joga dinheiro para o alto no Morro da Mangueira - Reprodução de vídeo

Rapper 6ix9ine joga dinheiro para o alto no Morro da MangueiraReprodução de vídeo

Publicado 01/08/2022 12:38

Rio - O rapper 6ix9ine dispersou um tumulto devido sua presença no Morro da Mangueira, Zona Norte do Rio, neste sábado, de uma forma inusitada. O músico norte-americano jogou um bolo de dinheiro para o alto para conseguir afastar os fãs e entrar na van que o transportava. O vídeo do momento foi compartilhado pelo cantor através do Instagram.

“Eu não podia distribuir dinheiro mão a mão, porque era tão caótico que eu precisava de uma rota de fuga", explicou 6ix9ine na legenda do vídeo. "Obrigado, Brasil, eu amo vocês! Vocês são um país lindo, me senti mais seguro na favela mais perigosa! Obrigado, Brasil, Deus abençoe vocês!", completou ele.







Em sua estadia no Brasil, 6ix9ine estava acompanhado da namorada, Jade, e alguns amigos. Além do Morro da Mangueira, o rapper foi à praia e visitou as comunidades do complexo PPG, onde distribuiu dinheiro para as crianças e tirou foto com fãs. Ele chegou a ser flagrado usando um casaco do Flamengo.

6ix9ine é visto ao lado da namorada pelas ruas do Rio de Janeiro e distribui milhares de dólares para a menorzada do PPG pic.twitter.com/gIXkG43AdS — rap forte (@portalrapforte) July 28, 2022

Em sua rede social, o músico ainda debochou do valor da moeda brasileira. No vídeo gravado pela sua namorada, 6ix9ine aparece com muitos maços de notas de R$ 100, e, aos risos, coloca ao lado uma nota de 20 dólares, indicando a disparidade entre elas.