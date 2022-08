Gusttavo Lima é furtado em show - Reprodução de vídeo

Publicado 01/08/2022 12:04

Rio - Gusttavo Lima, de 32 anos, ficou no prejuízo após interagir com o público de seu show, na cidade de Picos, no Piauí, na noite deste domingo (31). O cantor teve seu colar furtado por um fã após descer do palco para receber o carinho de seus admiradores. O sertanejo estava acompanhado de seguranças, que não perceberam a situação. O vídeo do momento viralizou nas redes sociais.

Nas imagens, o público aparece puxando Gusttavo pela mão. "Calma, calma", pediu o artista. Neste momento, uma pessoa se aproveita da situação e puxa o colar do pescoço do cantor. Ele, que pareceu ter percebido a situação, arregalou os olhos e disse: 'Que isso?'. O furto passou despercebido pelos seguranças, que rodeavam o sertanejo.



Uma fã compartilhou o vídeo do momento exato do furto, no TikTok. "E eu que fui tietar o Gusttavo Lima e presenciei uma fã roubando o colar dele? Os seguranças nem perceberam. Ele só pediu calma! Isso que é artista", escreveu ela na legenda.

Através dos comentários da postagem, alguns usuários da rede social se pronunciaram sobre o furto. "Pior que se ele reage, fica como culpado. Que absurdo!", opinou um. "Ele percebeu, mas vai pedir de volta? por isso ficou uns segundos em silêncio matutando a próxima reação. Ele é artistas demais", destacou outro. "Por isso muitos artistas evitam chegar perto do povo", frisou um terceiro.



