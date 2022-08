Sandy e Wanessa Carmargo falam sobre boatos de intrigas entre elas - Reprodução de vídeo

Sandy e Wanessa Carmargo falam sobre boatos de intrigas entre elasReprodução de vídeo

Publicado 01/08/2022 13:28 | Atualizado 01/08/2022 13:41

Rio - Após anunciarem a primeira parceria musical, Sandy e Wanessa comentaram os rumores de rivalidade entre elas no episódio 'Leve', de 'Nós, Voz, Eles 2', disponibilizado nesta segunda-feira, no canal do Youtube da esposa de Lucas Lima. A filha de Zezé di Camargo disse que sempre admirou a colega de trabalho e não entendia o motivo das pessoas criarem intrigas entre elas.

"A gente tem que falar disso, porque o que foi feito com a gente na mídia, o que eu senti e eu falei para você que sempre fui sua fã. Eu ia nos shows, acompanhava, tinha CDs, você era um exemplo, era para todas as pessoas da nossa geração. Ainda é. Me colocaram em um lugar, que eu falava: 'cara, eu não sou tão diferente assim', como se eu estivesse para fazer o jogo e a gente sem perceber estava ali", começou Wanessa.



Em seguida, Sandy opinou: "É mais saciar a vontade dessas pessoas que precisa ter uma intriga, rivalidade, contraponto, contrapeso". Marido de Sandy também se manifestou: "A chance que as pessoas têm de colocar duas gurias pra brigar, eles usam", disparou.

Na conversa, Wanessa lembrou que os fãs ficaram aliviados ao perceberem que não havia rivalidade entre elas. "O mais legal é que os fãs, que também estavam nessa pilha de intriga, quando viram a gente fazer esse movimento, se libertaram também", pontuou. "Alguns queriam essa intriga mesmo, mas eles se libertaram disso, sabem que podem gostar dela. Eu percebi isso", ponderou Sandy.

Wanessa chegou a refletir como seriam esses boatos de rivalidade se o auge da carreira das duas, ícones dos anos 2000, fosse nos tempos atuais. "Eu vejo seus fãs comentando minhas coisas, imagina se fosse agora, com essa rede? Isso era mais em revista, programa de televisão, nem tinha rede social para fazer guerra, se tivesse, estaríamos ferradas", destacou.

As duas vão compartilhar os vocais na música 'Leve', que será lançada nesta quinta-feira, dia 4. No vídeo, Sandy diz que ela e o marido, Lucas Lima, pensaram na música especialmente para a filha de Zezé. "A gente meio que sentiu que essa música era para você, eu não sabia tudo o que estava acontecendo na sua vida, só sabia que você tinha se separado, mas toda essa coisa interna, eu não sabia", disse a cantora, em referência à separação de Wanessa com Marcus Buaiz. "Pessoas que são conectadas, a gente tem uma conversa extra-verbal, a gente só sente", elogiou a filha de Xororó.

