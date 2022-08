Angelina Jolie comemora a entrada da filha, Zahara, na faculdade - Reprodução / Instagram

Publicado 01/08/2022 12:52 | Atualizado 01/08/2022 12:56

Rio - Angelina Jolie, de 47 anos, usou as redes sociais, no último domingo, para contar aos seguidores que sua filha, Zahara, de 17 anos, começará a estudar na Spelman College, uma instituição focada na liderança de mulheres afrodescendentes, localizada em Atlanta, Estados Unidos. No Instagram, a atriz celebrou a conquista da jovem e admitiu sentir-se orgulhosa de ter um membro da família estudando na faculdade.

"Zahara com suas irmãs Spelman! Parabéns a todas as novas alunas que começam este ano. Um lugar muito especial e uma honra ter um membro da família como uma nova Spelman", escreveu Angelina na legenda da imagem em que a filha aparece com as novas colegas de classe.

Nos comentários da publicação, fãs também celebraram a conquista de Zahara e elogiaram as duas. "Sua bebezinha está na faculdade? Isso não é possível! Parabéns!", disse um internauta. "Uau, isso é maravilhoso!", comentou outra. "Sua filha parece ter uma ótima mãe!", enalteceu uma fã.

Além de Zahara, Angelina e o ex-marido, Brad Pitt, são pais de Maddox, de 20 anos, Pax, de 18, Shiloh, de 16 anos e os gêmeos Knox e Vivienne, de 14 anos.