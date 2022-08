Isis Valverde encerrou contrato fixo com a Globo - Reprodução/Instagram

Isis Valverde encerrou contrato fixo com a Globo Reprodução/Instagram

Publicado 01/08/2022 14:54

Rio - Isis Valverde anunciou nesta segunda-feira (1°) o encerramento de seu contrato fixo com a TV Globo. A atriz publicou uma carta aberta em seu Instagram comentando a saída da emissora após 17 anos e garantiu que deixou as portas abertas para futuros projetos.

"Nunca pensei que estaria pronta pra essa 'carta aberta'. Mas, a vida segue e com ela novos caminhos se abrem e avançamos! Aquele lugar escondido em meio a pedras gigantes, magia, árvores e cascatas, se transformou em uma casa, uma família, uma escola pra mim. Um lugar onde cresci em segurança! Naquela casa fiz amigos, construí afetos e colhi bons frutos. Foram dezessete anos ao lado de vocês, anos de aperfeiçoamento e amadurecimento da minha arte, que ainda tem um longo caminho a percorrer. Hoje, só tenho palavras para agradecer! Mas, esse texto não é um adeus e sim um 'até breve', as portas sempre estarão abertas para novas histórias. Esse foi apenas um capítulo da nossa jornada. Que venham os próximos! Gratidão!", comunicou.

Trajetória

Isis Valverde estreou na TV Globo interpretando a personagem Ana do Véu, em "Sinhá Moça". Ainda participou das novelas "Beleza Pura", "Caminho das Índias", "TiTiTi", "Avenida Brasil", "Boogie Oogie", "A Força do Querer" e "Amor de Mãe". Também integrou o elenco das séries "As Brasileiras", "O Canto da Sereia" e "Amores Roubados". Seu último trabalho na emissora foi como jurada convidada do "The Masked Singer Brasil", em março.