Caio Castro paga a conta em jantar com a namorada e amigosReprodução/Instagram

Publicado 01/08/2022 17:43 | Atualizado 01/08/2022 17:43

Rio - Caio Castro se livrou da polêmica que agitou as redes sociais na semana passada ao pagar a conta do jantar que teve com a namorada, Daiane de Paula, e amigos. No último domingo, a apresentadora Renatinha Diniz compartilhou um vídeo em que o ator aparece realizando o pagamento com cartão e brincou com o artista, que disse recentemente não gostar da suposta obrigação que homens têm de "bancar" os encontros com mulheres.

"Pagando a conta para todo mundo, não só para a Dai. Todo mundo se deu bem no rolê", disse Renatinha no registro compartilhado em seus Stories do Instagram. "Mas não tenho obrigação nenhuma, tá?", disparou Caio, em tom bem-humorado.

Na última terça-feira, Caio Castro levantou uma longa discussão na internet depois de criticar uma imposição social de que homens paguem a conta de encontros com mulheres. "Tem uma diferença entre você pagar a conta e você ter que pagar a conta. Me incomoda muito, muito, que é o que não quero, essa sensação de eu ter que sustentar, de eu ter que pagar, eu ter que isso…Eu tenho porr* nenhuma, pra começar", disse.

"Faço questão de te chamar para jantar, vou ao banheiro e já pago a conta. Não chega nem conta. Já está tudo certo. Faço questão de fazer essas coisas assim. Agora, pediu a conta, não se mexeu e nem perguntou, como se eu tivesse esse papel? Nunca! Não é minha filha", declarou ele, em entrevista a um podcast.