Publicado 01/08/2022 16:52

Rio - Bruna Biancardi retornou ao Instagram nesta segunda-feira (1°) para interagir com os seguidores após ser submetida a uma cirurgia de emergência . A influenciadora contou que o procedimento foi necessário após uma infecção no dente.

fotogaleria "Olha só quem apareceu e finalmente sem inchaço. Não sei explicar o que tive. Mas quando fui para Las Vegas, já tinha acontecido isso. Um inchaço do nada, mas passou depois de uns três dias. Eu voltei e tive de novo. Achei que ia passar, mas só piorou. Chegou no domingo e eu estava com o rosto deformado, foi uma coisa muito grave", disse.

"Foi na parte de baixo. Deus que me livre se fosse no dente de cima, a infecção poderia ter tomado outra proporção. Deu tudo certo, fiquei uns dias quietinha. Vou voltar a viver. Estou com pontos, mas é isso. Já estou comendo normal. Não vou compartilhar as fotos aqui, não quero que me vejam daquele jeito. Mas foi uma coisa muito horrível, fiquei com um negócio do lado. Mas passou!", concluiu.