Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso se pronunciaram após caso de racismo sofrido pelos filhos Reprodução/Instagram

Publicado 01/08/2022 17:56

Rio - Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso se manifestaram nesta segunda-feira (1°) sobre as ofensas raciais sofridas por seus filhos, Titi e Bless, em Portugal . Na publicação feita em conjunto pelo casal, eles agradeceram todo o apoio recebido com a repercussão do caso e ressaltaram como o privilégio branco fez com que o episódio tivesse tanta comoção.

fotogaleria "Aos amigos, seguidores, imprensa e a todos que nos mandaram mensagens, ligaram e nos apoiaram nesses dias... A gente vai ser o mais simples possível: nosso muito obrigado! Estamos cuidando dos nossos filhos, nos cuidando e tomando todas as providências possíveis. Somos conscientes de todos os nossos privilégios e sabemos (sabemos mesmo) que apenas por sermos brancos tivemos tamanha comoção. Nós lutamos, nós choramos. E nós podemos gritar. Portanto, queremos, mais uma vez, lembrar que famílias pretas gritam todos os dias diante destes crimes e violências -verbais ou físicas. E muitas vezes famílias que se silenciam porque sabem que seu grito não é ouvido", afirmou.

"Agora estamos com nossos filhos do lado – com todo o amor que podemos dar a eles – para que que eles saiam fortes perante o que viram e ouviram. Pedimos respeito a este momento pois o que gente ouviu dói na alma, mais que um soco. E dói em nossos filhos e em muita gente que vive isso o tempo inteiro, em todo o mundo. Seguiremos, serenos, com amor. E caminharemos deste nosso lugar de privilégio nos comprometendo a seguir combatendo ativamente na luta antirracista pois, mais uma vez: racismo é crime. Giovanna e Bruno."

Relembre o caso

Os filhos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso foram alvos de comentários racistas enquanto estavam em um restaurante no último sábado (30). Na ocasião, Bruno chamou a polícia. Indignada, a apresentadora discutiu e bateu na mulher que ofendeu as crianças e a chamou de "racista nojenta".



Após a repercussão do ocorrido, a Trigo Casa de Comunicação emitiu um comunicado sobre o ataque racista. "Confirmamos, conforme vídeos que já circulam no Brasil, que Giovanna reagiu e enfrentou à mulher, enquanto Bruno Gagliasso, seu marido, chamou a polícia. A mulher foi levada escoltada e presa. Informamos ainda que Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank prestarão queixa contra a racista formalmente na delegacia portuguesa".