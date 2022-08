Paulo André tem número de telefone clonado e ex-BBB faz alerta na web para golpes - Reprodução do Instagram

Publicado 01/08/2022 21:37 | Atualizado 01/08/2022 21:44

Rio - Paulo André usou as redes sociais, na noite desta segunda-feira, para revelar que teve seu número de telefone clonado. Em postagem nos Stories do Instagram, o ex-BBB alertou fãs e amigos para o golpe de uma pessoa que usou o nome do atleta para pedir uma quantia de R$ 6,8 mil por transferência bancária. "Rapaziada, estão se passando por mim", disse ele.

Quem avisou o velocista da tentativa de golpe foi Pedro Scooby, que esteve confinado com Paulo André durante o "BBB 22". Logo depois do alerta, o vice-campeão do reality show compartilhou um vídeo em que aparece conversando com o surfista sobre uma troca de mensagens inusitada que Scooby teve com o golpista. Em chamada de telefone, P.A brincou sobre o fato do amigo ter falado "te amo" para a pessoa que tentou se passar pelo ex-brother.

Recentemente, Paulo André se envolveu em uma troca de farpas com Maíra Cardi após dizer que tentou manter contato com Arthur Aguiar depois do "BBB 22". O atleta chegou a afirmar que convidou o ator para sua festa de aniversário, o que foi negado pela esposa do artista. Para se defender, o velocista publicou prints de mensagens que trocou com o cantor e alfinetou a influenciadora.

"Não gosto de vir aqui falar sobre coisas polêmicas e desnecessárias, mas acho que essa vale falar. Pra quem não está entendendo, dias atrás, participei de um podcast e falei que não tinha muito contato com o Arthur, porém, tinha mandado o convite do meu aniversário para ele. Tudo poderia ter sido resolvido bem melhor com uma mensagem, que com um deboche na internet", disparou ele.