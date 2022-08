Viih Tube e Eliezer vivem affair - Eduardo Martins / Ag. News

Publicado 01/08/2022 20:45

Rio - De volta ao Brasil após viajar com a família para conhecer Dubai e as Ilhas Maldivas, Viih Tube usou as redes sociais para desabafar sobre a saudade que sentiu de Eliezer, com quem vive um romance. Nesta segunda-feira, a youtuber foi ao Twitter para revelar os sentimentos que tem pelo ex-BBB.

"Que saudade que eu tava dele. Gente, eu tô real apaixonada (risos). Me lasquei", declarou a influenciadora. Nos comentários, fãs e amigos reagiram à declaração inesperada de Viih Tube: "Eita, quem vai te substituir na 'Farofa' agora, amiga?", brincou a ex-BBB Gabi Martins, citando a festa organizada por Gkay. "Quando sai o casamento?", perguntou um seguidor. "Se joga, viva e seja muito feliz", aconselhou outra internauta.

No último domingo, Viih Tube compartilhou uma situação desagradável que viveu no final de sua viagem em família. Através dos Stories do Instagram, a ex-participante do "BBB 21" contou que foi vítima de assédio quando foi abordada por um homem que pediu seu número de telefone de maneira insistente: "Eu falava que não queria (trocar contatos) e ele insistia 'mas por que não?'. Começou a tentar me convencer e eu falava 'não moço, eu não quero'", relatou.

Que saudade que eu tava dele — Viih Tube (@viihtube) August 1, 2022