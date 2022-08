Rodrigo Mussi - Reprodução/Instagram

Rodrigo MussiReprodução/Instagram

Publicado 01/08/2022 18:53

Rio - O acidente sofrido por Rodrigo Mussi completou 4 meses no último domingo e o gerente comercial comentou o ocorrido. Em postagem no Instagram, o ex-BBB agradeceu nesta segunda-feira a superação após o trauma e pontuou todas as etapas de sua recuperação.

fotogaleria "Ontem fez 4 meses do gravíssimo acidente…e hoje mais ainda ouço relatos de que desde do resgate, chegada no hospital, cirurgias, o coma. Tiveram alguns milagres em todo esse processo para que eu estivesse aqui hoje, aprendi que o Deserto não é lugar de moradia e sim de passagem. Tempos difíceis geram pessoas fortes! 'Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador; é o meu escudo, aquele em quem me refugio' Salmos‬ ‭144:2‬ ‭NVI‬‬. Querido Pai Obrigado", escreveu.

Acidente

No dia 31 de março, Rodrigo Mussi foi vítima de um grave acidente de carro após sair de um jogo de futebol, em São Paulo. O ex-BBB estava no banco de trás de um veículo solicitado por aplicativo, que acabou colidindo em um caminhão, após o motorista dormir enquanto dirigia. Ele sofreu muitos ferimentos e foi internado no Hospital das Clínicas, onde permaneceu por cerca de um mês.

