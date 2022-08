Zezé Di Camargo homenageia mãe, dona Helena, por aniversário - Reprodução / Instagram

Zezé Di Camargo homenageia mãe, dona Helena, por aniversárioReprodução / Instagram

Publicado 02/08/2022 12:34

Rio - Zezé Di Camargo usou as redes sociais, na manhã desta terça-feira, para celebrar o aniversário de sua mãe, dona Helena. No Instagram, o cantor compartilhou um registro ao lado da matriarca e publicou um texto sobre a data especial, a fim de homenageá-la.

"Hoje é seu dia minha Rainha. Mulher forte, de fé e muito amor no coração", iniciou Zezé. "Só eu sei o que passou para criar e honrar sua família. Lembro de cada momento vivido a seu lado, recebendo seu carinho e seu amor", disse.

"Parabéns pelo seu dia! Tenha a certeza do meu amor por você e o quanto sou feliz por ser seu filho. Feliz aniversário, meu amor! Feliz aniversário, dona Helena Siqueira Camargo", comemorou o cantor.

Nos comentários do post, seguidores aproveitaram para enviar mensagens de carinho a mãe do artista. "Que foto linda! Exemplo de mulher! Deus te abençoe com muita saúde, querida!", escreveu uma fã. "Dona Helena, muita alegria e paz! Que Deus te abençoe sempre!", desejou outra. "Lindos!", elogiou um internauta.