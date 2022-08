MC Carol sofre gordofobia em show e é comparada a Thais Carla de forma pejorativa - Reprodução / Twitter / Instagram

MC Carol sofre gordofobia em show e é comparada a Thais Carla de forma pejorativaReprodução / Twitter / Instagram

Publicado 02/08/2022 09:49

Rio - MC Carol de Niterói, de 28 anos, usou as redes sociais, na segunda-feira, para falar com os seguidores sobre desrespeitos sofridos durante um show que realizou em Fortaleza, no Ceará. No Twitter, a cantora compartilhou um vídeo gravado por um espectador — que a chama de "mulher gorda da p*rra" e também, a compara com a bailarina Thais Carla — e aproveitou para rebater os ataques proferidos por ele.

"Aconteceu uma série de desrespeitos nesse show! Alguém jogou alguma coisa em mim enquanto eu cantava, depois uma 'mina' colocou várias vezes a mão com força na minha cabeça, até eu reclamar e afastarem ela de mim", desabafou a funkeira. "Mas esse menino... Eu nem reparei! E ser chamada de Thais Carla é elogio. Thais é super talentosa! Eu queria ter um terço das habilidades dela, sério!", declarou.

Na tentativa de tranquilizar os fãs que moram no estado, MC Carol avisou que em geral, foi muito bem tratada pelas pessoas do local e, certamente, pretende voltar a se apresentar em Fortaleza. "Enfim... O amor e tratamento VIP que eu recebi em Fortaleza, foi muito maior gente! Então, fiquem despreocupados, pois eu já quero voltar!", escreveu.

Em resposta aos tweets da cantora, inúmeros seguidores prestaram apoio e enviaram mensagens de carinho. "Carol, seu show foi incrível! Eu não pensava em outra coisas em semanas! Isso não representa Fortaleza e pode ter certeza que tem muito mais pessoas que apoiam você e seu trabalho do que pessoas assim! Volte, por favor, e obrigado. Você é e foi incrível!", escreveu um internauta. "O show foi incrível, Carol. Você é muito maior que isso e sabe disso. Não deixe de voltar para Fortaleza por causa de uma pessoa sem noção", aconselhou outro. "Você é maravilhosa!", elogiou uma fã.