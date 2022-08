Ex-BBB Gabi Martins - Reprodução/Instagram

Publicado 02/08/2022 17:16

Rio - Gabi Martins conversou sobre sua vida amorosa com seus seguidores do Instagram nesta terça-feira (2). A cantora, que terminou o relacionamento de um ano com o cantor Tierry em meados de janeiro e posteriormente se envolveu com o ator José Loreto, deixou claro que está solteira.

"Solteira, sim. Sozinha, talvez. Beijo na boca, às vezes", declarou Gabi. A ex-BBB ainda disse que não se importa com os boatos que inventam sobre ela. "Hoje em dia não ligo mais. Eu, realmente, mais fico afetada com pessoas que eu gosto, próximas a mim, quando me magoam ou falam alguma coisa pelas minhas costas", explicou.