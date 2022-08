Ellen Cardoso confrontou Naldo Benny ao flagrar o esposo pedindo nudes - Reprodução/Instagram

Ellen Cardoso confrontou Naldo Benny ao flagrar o esposo pedindo nudesReprodução/Instagram

Publicado 02/08/2022 16:32 | Atualizado 02/08/2022 16:42

Rio - A esposa de Naldo Benny revelou já ter flagrado o cantor pedindo fotos ousadas a uma mulher nas redes sociais. Em entrevista ao podcast "BarbaCast", Ellen Cardoso, também conhecida como Moranguinho, relembrou a situação em que decidiu checar as mensagens que o marido vinha trocando, quando encontrou a conversa com uma fã que mandou nudes para o artista, que logo pediu mais.

fotogaleria

"Eu estava no quarto me arrumando e ele estava na sala. E ele deixou um celular no quarto. São dois celulares. E eu não tenho o hábito de mexer no telefone dele. Não gosto e acho que não tem necessidade disso. Mas nesse dia, um negócio soprou no meu ouvido: 'vai ali dar uma olhadinha'. Peguei o telefone e fui no Instagram. Uma mulher tinha mandado vários nudes pra ele. Na hora que eu peguei o telefone, que eu abri, tava o meu digníssimo respondendo assim: 'manda mais'. Eu falei: 'é hoje que eu vou matar ele'", contou.

Em seguida, Ellen disse ter confrontado o esposo de maneira inusitada: "Respirei, contei até 10 e tava me arrumando. Estava bonita e falei: ‘agora eu não quero ficar bonita, quero ficar maravilhosa. Fui lá e escolhi a melhor roupa, me arrumei. Desci e tava ele sentado no sofá da sala com o telefone na mão", começou.

"Parei na frente dele bem calmamente, pausadamente no meu vestido todo coladinho, tubinho, cabelão jogado de lado, toda maquiada, e fiz assim: 'para com essa p*rra agora'. Ele perguntou 'o que, amor?'. E eu disse: 'para com essa p*rra agora'. Peguei o telefone e mostrei. Falei: 'não quero ouvir nada, levanta e vamos embora sair'. Peguei na mão, fomos pra rua e meu recado já tinha sido dado. E não teve crise", finalizou.

Recentemente, o casal chamou a atenção na web após Naldo Benny ter uma conversa vazada em que convidava uma mulher para fazer sexo a três com ele e a esposa. Na ocasião, Ellen Cardoso criticou a pessoa que expôs a troca de mensagens e minimizou a polêmica: "Tem gente que gosta de fumar maconha, tem gente que gosta de ficar doidão e a gente gosta de sexo, e isso não tem problema nenhum e não prejudica ninguém", declarou ela.