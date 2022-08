Leandra Leal e a filha Julia - Reprodução/Instagram

Leandra Leal e a filha JuliaReprodução/Instagram

Publicado 02/08/2022 12:37 | Atualizado 02/08/2022 12:38

Rio - Leandra Leal também manifestou o seu apoio e comentou sobre o caso de racismo sofrido por Titi e Bless, filhos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, recentemente em Portugal. Nesta terça-feira (2), a atriz que é mãe de Júlia, de 8 anos, de seu antigo casamento com Alê Youssef, usou seu Instagram para falar que entende o que os atores estão passando.

"Eu chorei e me indignei junto com a Giovanna, e me senti de alguma forma gritando também. Eu sei o quanto é horrível ver algo assim acontecer com um filho, por isso me solidarizo e agradeço pela força de vocês nessa luta. Não é fácil, é muito doloroso, mas é a única forma para seguir", começou Leandra.

Em seguida, atriz lamentou o fato de crianças terem que passar por tal violência. "Crianças não precisariam ser fortes além do que é necessário, nem estar preparadas para enfrentar algo tão cruel quanto o racismo, mas crianças negras não têm essa escolha. O racismo está na estrutura da nossa sociedade porque durante anos pessoas brancas negligenciaram o seu papel na luta antirracista. Essa é uma missão de toda a sociedade, todos nós podemos e devemos agir. O primeiro passo é reconhecer a estrutura racista em que vivemos, identificar comportamentos que reproduzimos, reconhecer o privilégio que brancos têm, não se calar nem ser conivente", completou.