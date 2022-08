José Loreto posta vídeo de sunga em praia do Rio - Reprodução/Instagram

Publicado 02/08/2022 14:47

Rio - José Loreto deixou os seguidores agitados, nesta segunda-feira, com um vídeo em que exibiu o corpo sarado. No registro publicado no Instagram, o ator de 38 anos aparece sem camisa enquanto se exercita pela orla de uma praia no Rio e, depois, surge apenas de sunga ao correr para o mar.

"Comecei a segunda-feira me cuidando e acabei 'biscoitando'!", brincou o Tadeu de 'Pantanal', na legenda da postagem, usando o termo que se refere a algo que se faz em busca de elogios nas redes sociais. Nos comentários, o ator Dudu Azevedo entrou na onda do amigo: "A fábrica de biscoito mais sem vergonha da timeline", escreveu.

Além disso, Loreto atingiu seu objetivo e colecionou elogios dos fãs e amigos: "Gato demais", comentou uma seguidora. "Credo, que delícia", brincou outra internauta ousada. "Gostosão", disse mais uma admiradora.

