Anitta é fotografada durante ida a terreiro de Candomblé no Rio - Reprodução / Instagram

Anitta é fotografada durante ida a terreiro de Candomblé no RioReprodução / Instagram

Publicado 02/08/2022 13:37 | Atualizado 02/08/2022 13:51

Rio - Anitta, de 28 anos, foi clicada em fotos raras durante uma visita ao terreiro de candomblé que frequenta, localizado em Nova Iguaçu, na Baixada. Nos registros, a cantora aparece ao lado do pai de santo Sergio Pina, do irmão, Renan Machado e de outros integrantes do terreiro.

fotogaleria

"Fim de um ciclo, início de outro. Desejo aos meus filhos vida longa com sucesso!", escreveu Sergio Pina na legenda da publicação das fotos. Nas imagens, a cantora aparece usando um traje típico da religião.

Em novembro de 2021, Anitta compartilhou com os seguidores alguns ensinamentos do candomblé sobre a questão da morte, após o trágico acidente aéreo de Marília Mendonça. "Na minha religião, aprendemos que quando alguém morre assim não podemos nos encher de inconformismo e indignação. Que temos que aceitar e mentalizar coisas boas, lembrar de momentos bons que vivemos juntos, rir dos momentos engraçados e rezar para que o espírito seja encaminhado com luz nesses primeiros 7 dias", disse, na época.