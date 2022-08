Luan Santana e Luísa Sonza anunciam o lançamento de 'Coração Cigano' para a próxima terça-feira - Reprodução/Instagram

Luan Santana e Luísa Sonza anunciam o lançamento de 'Coração Cigano' para a próxima terça-feiraReprodução/Instagram

Publicado 02/08/2022 18:27

Rio - Luan Santana e Luísa Sonza pegaram os fãs de surpresa ao anunciar, nesta terça-feira, o lançamento de um single em parceria. A faixa "Coração Cigano" é a nova colaboração dos artistas que chega às plataformas digitais no dia 9 de agosto, às 21h.

fotogaleria

Para aumentar a expectativa dos fãs para a colaboração, os artista compartilharam fotos tiradas nos bastidores da gravação do DVD "Luan City", filmado em dezembro do ano passado. "Finalmente", escreveu Sonza, na legenda de postagem no Instagram. "(Estou) ansioso, hein, Lu", comentou Luan, ao que a loira respondeu: "Eu tô muito".

A parceria entre Luan Santana e Luísa Sonza já havia sido confirmado pela gaúcha em participação no podcast "PocCast", recentemente. O vídeo em que a cantora diz que a música 'Coração Cigano' está pronta há dois anos foi resgatado pelo sertanejo, nesta terça-feira, para divulgar a data em que os fãs poderão escutar a faixa. Os dois já haviam colaborado em "Não Preciso de Você", do primeiro EP lançado por Sonza.