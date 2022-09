Aos 46 anos, Luana Piovani conta que está na menopausa - Reprodução/Instagram

Publicado 29/09/2022 11:09 | Atualizado 29/09/2022 11:11

Rio - Luana Piovani, de 46 anos, usou as redes sociais, na última quarta-feira, para revelar que está na menopausa. No Instagram, atriz, que tem três filhos do antigo relacionamento com Pedro Scooby, publicou um vídeo em que fala sobre os sintomas dessa fase de declínio dos hormônios reprodutivos femininos.

"Bom, o assunto é o seguinte, sendo bem direta: menopausa. Eu tenho 46 anos, acabei de fazê-los, mas já estou na menopausa e não estou falando de pré-menopausa, estou falando de menopausa mesmo. Fiz os meus exames de sangue e constatei que estou na menopausa, o que tem uma vantagem ótima: a gente não precisa mais ficar usando fralda todo mês", iniciou Luana no registro.

Apesar de considerar a interrupção natural da menstruação algo positivo, a atriz admitiu que tem enfrentado alguns efeitos negativos por conta das quedas dos níveis de estrogênio e progesterona, os hormônios femininos que deixam de ser produzidos pelos ovários. "Porém tem consequências chatas. Eu, por exemplo, estou passando agora por aquelas crises de calor. Já comecei a me medicar porque não dá para fazer novela no verão europeu com essas camisas de seda tendo crises de calor. Já estou tomando a minha 'testosteronazinha' na medida para me ajudar e realmente está me ajudando, está amenizando. A minha santa mãe disse que tudo está 'só por começar', porque vêm umas coisas bastantes chatas no futuro... Por enquanto, eu estou só com as crises de calor", explicou a atriz, que atualmente, vive sua primeira vilã, Dra. Vanda, em uma novela portuguesa.

"Coincidentemente eu sigo a Naomi Watts e a Michelle Pfeiffer e elas têm falado muito sobre menopausa — tudo bem que elas estão há 10, quase 15 anos na minha frente — mas por conta dos posts delas, eu resolvi abordar este tema com uma outra roupagem. Convidei meus amigos geniais e criadores, Renan, Rafael, Paulo e Jair [...] e fizemos fotos, que eu estou considerando maravilhosas", contou Luana. "Vou soltar aqui nas minhas redes sociais, compartilharei com vocês, mas gostaria de pedir que vocês dividam, para que a gente possa compartilhar e multiplicar, as nossas histórias de menopausa. Você está passando? Tem preocupações? Já Passou? Conta aqui um pouquinho da sua história, para ela virar nossa. Em breve vou colocar as fotos e espero que vocês gostem, pois eu fiquei bastante orgulhosa", finalizou a atriz.

