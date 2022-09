Simone Mendes define data e local de primeiro show solo - Divulgação

Publicado 29/09/2022 14:33

Rio - Simone Mendes, de 38 anos, já definiu data e local para estrear sua carreira solo. Após o fim da dupla com Simaria, em agosto, a cantora se apresenta no dia 13 de novembro, no Caldas Country Festival, com um repertório bem especial. O anúncio foi feito pela artista, que segue no gênero sertanejo, através do Instagram, nesta quinta-feira.

"Coleguinhas do Caldas Country. Dia 13 de novembro, estou passando aqui pra avisar a vocês que é meu lançamento oficial, do meu primeiro show solo, aí com vocês. Então, no dia 13, a sofrência é garantida, show lindo e eu conto com a energia de vocês. Até lá!", afirmou Simone em um vídeo publicado na rede social do evento. "Coleguinhas do Caldas Country. Dia 13 de novembro, estou passando aqui pra avisar a vocês que é meu lançamento oficial, do meu primeiro show solo, aí com vocês. Então, no dia 13, a sofrência é garantida, show lindo e eu conto com a energia de vocês. Até lá!", afirmou Simone em um vídeo publicado na rede social do evento.

Além da sertaneja, estão confirmados no Caldas Country Festival, que acontece dia 12 e 13 de novembro, shows de Gusttavo Lima, Guilherme & Benuto, Jorge e Mateus, Zé Neto & Cristiano, Maiara & Maraisa, Matogrosso & Mathias, Pedro Sampaio, DENNIS, Gustavo Mioto, Harmonia do Samba, Sevenn, Mari Fernandez e Clayton & Romário.

Em agosto deste ano, Simone e Simaria anunciaram o fim da dupla sertaneja após dez anos. A notícia não pegou os fãs de surpresa devido à crise que as duas já enfrentavam meses antes do anúncio oficial. Recentemente, Simone prometeu que lançará canções sertanejas inéditas em outubro deste ano e garantiu que a decisão do fim da parceria musical com a irmã partiu das duas. Nas redes sociais, ela ainda afirmou que tem uma boa relação com Simaria e admitiu que ambas se falam diariamente.