Raul Gazolla já havia dito que ficaria feliz com morte de Guilherme de Pádua - Reprodução / Youtube

Raul Gazolla já havia dito que ficaria feliz com morte de Guilherme de PáduaReprodução / Youtube

Publicado 07/11/2022 09:31 | Atualizado 07/11/2022 09:37

Rio - O ator Raul Gazolla, de 67 anos, disse em uma antiga entrevista ao podcast "Inteligência Limitada", comandado por Rogério Vilela, que ficaria feliz com a morte de Guilherme de Pádua e Paula Thomaz, os assassinos de sua mulher, a atriz Daniella Perez. O ex-casal matou a artista em 1992, enquanto ela e Guilherme contracenavam na novela "De Corpo e Alma", escrita pela mãe da vítima, Gloria Perez.

fotogaleria

"Eu não tenho o menor interesse em matar eles dois, nenhum. Quero que eles vivam a vida deles da pior maneira possível. [Mas,] se morrerem, vou ficar feliz, não vou ficar triste", afirmou Raul na época, aos risos.

Durante o bate-papo, o ator aproveitou para fazer inúmeras críticas aos assassinos de Daniella e alegou que não acredita no arrependimento dos dois. "Mentira, [Guilherme] nunca se arrependeu. Nunca se arrependeram. Não acho, tenho certeza. [Nas entrevistas], ele sempre levantou o nariz e falou assim: 'aconteceu o que tinha que acontecer'. E ela [Paula] se diz vítima, se diz inocente, quer tapar o sol com a peneira", disparou.

"O psicopata não tem sentimento. A diferença entre o psicopata e o esquizofrênico é que o psicopata não tem o menor pudor. Ele não sente nada. Eles são psicopatas, os dois. Ele é um psicopata perigoso, ela é fria, calculista", finalizou Raul.

"Pouco antes das 22h, recebi o telefonema de uma irmã falando de um dos nossos pastores que acabou de falecer. Pra mim, foi um impacto muito grande, porque hoje de manhã eu dirigi o culto e ele estava com a esposa no primeiro banco. Ele praticou aquele crime tão terrível com a Daniela Perez, foi preso, cumpriu a pena e se converteu. Ele estava dentro de casa, caiu e morreu. Acabou de morrer", disse o líder, que logo após a grande repercussão, apagou o post.