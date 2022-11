Bárbara Ferrante, prima de Daniella Perez, fala sobre morte de Guilherme de Pádua - Reprodução / Instagram

Bárbara Ferrante, prima de Daniella Perez, fala sobre morte de Guilherme de PáduaReprodução / Instagram

Publicado 07/11/2022 10:13 | Atualizado 07/11/2022 10:24

Rio - Bárbara Ferrante, prima de Daniella Perez, usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para comentar sobre a morte de Guilherme de Pádua, um dos assassinos da atriz. No Instagram, ela afirmou que jamais comemorou a morte de alguém como celebra a do ex-ator, que faleceu aos 53 anos, em decorrência de um infarto.

fotogaleria

"Jamais, por pior que fosse a pessoa, desejei ou comemorei a morte de alguém", iniciou Bárbara na publicação. "Mas esse filho da put* eu desejo que vá para o quinto dos infernos, onde não poderá mais fazer sua cena de 'Madalena arrependida' para uma igreja que compactua com um assassino da pior estirpe", disparou.

"Pouco antes das 22h, recebi o telefonema de uma irmã falando de um dos nossos pastores que acabou de falecer. Pra mim, foi um impacto muito grande, porque hoje de manhã eu dirigi o culto e ele estava com a esposa no primeiro banco. Ele praticou aquele crime tão terrível com a Daniela Perez, foi preso, cumpriu a pena e se converteu. Ele estava dentro de casa, caiu e morreu. Acabou de morrer", disse o líder, que logo após a grande repercussão, apagou o post.

Veja a publicação