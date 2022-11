Luciana Gimenez divide opiniões após publicar cliques ousados de lingerie - Reprodução / Instagram

Publicado 07/11/2022 11:08 | Atualizado 07/11/2022 11:19

Rio - Luciana Gimenez, de 53 anos, usou as redes sociais, no domingo, para compartilhar novos cliques ousados, onde aparece de lingerie. Após a publicação das fotos no Instagram, a apresentadora dividiu opiniões e acabou recebendo críticas, além de inúmeros elogios.

"'Humor' de hoje", escreveu a comandante do "Super Pop", em inglês, na legenda das fotos em que veste uma lingerie rosa, junto a um chapéu da mesma cor e um corselete branco.

Nos comentários do post, os seguidores de Luciana dividiram opiniões a respeito dos registros. "Acho linda, mas ultimamente, tenho achado desnecessário", afirmou uma seguidora. "Por que você tem sempre que mostrar o corpo? Não precisa disso", questionou outra. "Vulgar", pontuou uma internauta.

"Mas é muito atrevida, né?!", escreveu uma fã, que acrescentou vários emojis de coração. "Muito linda!", opinou outra. "Que maravilhosa!", disse um admirador. "Quem não queria ser uma Luciana Gimenez? Mulher linda!", afirmou uma usuária.